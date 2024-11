Mistermovie.it - Mister Movie | Il film live-action di Voltron aggiunge la star di Warrior Nun Alba Baptista

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’adattamento cinematograficodicontinua ad arricchirsi con nuovi talenti.si unisce al cast deldiLadiNun,, è l’ultima aggiunta al cast del progetto prodotto da Amazon MGM Studios, diretto da Rawson Marshall Thurber, noto percome Red Notice e Central Intelligence.Il cast stellare diOltre a, il cast diinclude già nomi di grande richiamo come:Sterling K. Brown (This Is Us)Henry Cavill (The Witcher, Superman)Rita Ora (Fifty Shades of Grey)Daniel Quinn-Toye, scelto per un ruolo chiave ancoraiosoJohn Kim (Cruel Intentions)Samson Kayo (Our Flag Means Death)Tharanya Tharan (More Than This)Con l’ingresso di, nota soprattutto per il suo ruolo di Ava Silva nella serie NetflixNun, il progetto acquisisce ulteriore interesse.