Maurizio Milan 40 anni con Renzo Piano | L’ultima sfida è recuperare le periferie di Milano

O – Correva l’anno 1983 quando l’ingegneree l’architettosi incontrarono, dando il via a una collaborazione lunga più di 40. Un incontro “che ha cambiato la vita”, firmando insieme progetti come lo stadio San Nicola di Bari, la basilica di San Pio, l’ospedale di Emergeny in Uganda e, ao, il campus del Politecnico in Bovisa. Opere che hanno cambiato il volto di quartieri e città raccontati danel libro “Affinità strutturali-Una vita tra progetti e cantieri con“ (Bompiani) che verrà presentato oggi, alle 18.30, alla Fonderia Napoleonica Eugenia. Uno sguardo sul mondo dell’architettura e dell’ingegneria, “un invito a esplorare l’animo pulsante di due geni creativi che hanno lasciato un’impronta indelebile”., come è avvenuto l’incontro con? “Un amico e committente, nel 1983, mi ha detto cheaveva bisogno di un consulente.