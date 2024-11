Ilnapolista.it - Marchisio: «Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alla Juve che dovrà sistemare attacco e difesa a gennaio»

Claudioè stato raggiunto dGazzetta dello Sport nella giornata della sfida di Champions della suantus contro l’Aston Villa, a Birmingham. Focus del suo intervento la situazione tecnico-tattica dei bianconeri di Motta, che si presentano contro una delle migliori squadre della Premier (l’ex compagine del discusso Douglas Luiz) in un percorso sia di campionato che in Europa non eccessivamente lineare e costante quanto a risultati positivi.: «Ilhain più della.»Di seguito un estratto dell’intervista dell’ex centrocampista bianconeroGazzetta:«Negli anni scorsi abbiamo disputato delle belle sfide di Champions da queste parti: penso al 2-2 in rimonta in casa del Chelsea o alle vittorie contro Manchester City e Tottenham. Speriamo di viverne un’altra: le assenze sono tante e importanti, servirà unantus con personalità e lo spirito di Lipsia.