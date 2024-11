Anteprima24.it - Manutenzione Stadio Maradona, proposta delibera: “Sponsorizzarlo, senza toccare il nome”

Tempo di lettura: 2 minutiSponsorizzare lo, ma ovviamentecambiargli. È il senso di unadidi indirizzo, firmata dal consigliere Gennaro Esposito di Azione. L’idea nasce da un’esigenza: trovare fondi per lae la riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta. Una struttura, come noto, sempre di proprietà del Comune di Napoli. “Sebbene – spiega il documento – molti interventi siano stati effettuati-, come la riqualificazione della pista di Atletica grazie ai fondi delle Universiadi del 2019 e il miglioramento dei servizi igienici, è necessario garantire unacontinua delle parti dellopiù utilizzate”. Cioè i servizi igienici, le panchine, gli accessi “e quant’altro”, scrive Esposito. Ciò per evitare “un progressivo deterioramento che porterebbe a interventi d’urgenza gravosi per le casse comunali”.