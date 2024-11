Ilveggente.it - Liverpool-Real Madrid, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quinta giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,.Ilè l’unica squadra ancora a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate della fase a girone unico di. I Reds finora non hanno sbagliato un colpo nella manifestazione continentale più importante, prenotando di fatto un posto tra le prime otto ed il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale (senza dover giocare gli spareggi).: tv in(Ansa) – Ilveggente.itMa i numeri della squadra guidata da Arne Slot – l’ex allenatore del Feyenoord, arrivato in Inghilterra tra mille dubbi, sta riuscendo a non far rimpiangere il predecessore Klopp – sono ancora più straordinari.