La Roma esonera Ivan Juric e cerca il terzo allenatore stagionale

Pochi minuti dopo la sconfitta della(2-3) contro il Bologna allo Stadio Olimpico, Il club italiano ha annunciato l'esonero di: colpa di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato e di due pareggi consecutivi in ??Europa League. E' il secondoto dalla Loba in questa stagione dopo Daniele De Rossi."Vogliamo ringraziareper il duro lavoro svolto nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con la massima professionalità e di questo gli siamo grati. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo futuro. La riper il nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni.