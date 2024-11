Gaeta.it - Incidente stradale a Venaria Reale: donna ferita e traffico bloccato nelle ore di punta

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha interrotto la quiete dimercoledì 27 novembre 2024, nel cuore della mattinata. L’ha coinvolto una Fiat Seicento e una MG ZS all’incrocio tra corso Matteotti e via Picco, generando ingenti disagi ale provocando il ferimento di unadi 46 anni. La polizia locale sta indagando sulle cause del sinistro, mentre il servizio pubblico e gli automobilisti hanno dovuto affrontare un notevole incremento dei tempi di attesa.Dettagli dell’L’episodio si è verificato all’incrocio principale di, un punto cruciale per la viabilità cittadina. Si tratta di un’area trafficata, frequentata sia da residenti che da pendolari che transitano quotidianamente. L’impatto tra i due veicoli ha lasciato sul posto numerosi segni di violenza, scoraggiando i passanti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.