Bergamonews.it - Il Monviso visto da Bergamo nelle foto capolavoro di Valerio Minato

Leggi su Bergamonews.it

“Dalle colline della bergamasca passando per i grattacieli di Milano fino al, incoronato dal Sole al tramonto, in una visione lunga 240 chilometri”. Lo scrive sui social ilgrafo biellese, noto in particolare per il meraviglioso scatto che ritrae la basilica di Superga, la piramide dele la Luna crescente al tramonto, premiato dalla Nasa. Sui social ha pubblicaro gli eccezionali risultati del suo ultimo lavoro.“L’idea di questagrafia nacque nel Dicembre 2017 quando, da Torre De Roveri (BG)grafai il Re di pietra perfettamente in linea con i grattacieli di Piazza Gae Aulenti a Milano – prosegue-. Siccome amo complicarmi la vita iniziai le verifiche per valutare la possibilità di includere anche il Sole o la Luna nella stessa immagine. Tenete conto che più i km aumentano più ogni piccolissimo dettaglio (relativo alle condizioni meteo) può farti saltare la programmazione.