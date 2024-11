Ilfattoquotidiano.it - Hackerato il profilo di Spotify di Wanda Nara: spunta la canzone “Mauro Was Here”. Ecco cosa è successo

Non proprio un mese facile, probabilmente, per. Da alcune settimane, infatti, la conduttrice è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua separazione, decisamente burras, daIcardi.Dopo aver definitivamente chiuso il loro matrimonio, con il calciatore che avrebbe addirittura avviato le pratiche del divorzio in Italia,che i fan dell’ex nazionale argentino sarebbero accorsi in suo aiuto. Secondo il giornalista argentino Fefe Bongiorno, infatti, i supporter diIcardi avrebberoildi, creando unache segna come autrice, appunto, la conduttrice. Ed è il titolo dellaa far ipotizzare che si tratti dei fan di Icardi: “was(dall’inglese,è stato qui, ndr). Autrice:“, si legge infatti sulla nota piattaforma di streaming musicale.