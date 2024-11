Davidemaggio.it - Grande Fratello via dal sabato sera

Mediaset ci ripensa: nientecontro Ballando con le Stelle. Il reality non andrà più in onda al, come inizialmente previsto, e tornerà direttamente la prossima settimana.“Cari amici, vi terremo compagnia per altri diversi sabati”, diceva Alfonso Signorini durante la diretta discorso. Ma così non sarà. Il GF – dopo essersi impudentemente immolato – si sottrae alla sfida con Ballando, che la scorsa settimana ha dominato con il 26.8% di share e 3,4 milioni di spettatori contro appena il 14.7% (1,8 mln) del programma di Canale 5. La puntata di ieri, tra l’altro, ha fatto pure peggio: 13.9%.Numeri non all’altezza per tentare l’impervia strada delche, dunque, si esaurisce alla prima corsa. Iltornerà in onda nella suata tradizionale, lasciata ormai libera da La Talpa: il lunedì.