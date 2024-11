Biccy.it - Galassi a rischio squalifica, Petrarolo la ferma: “Zitta! C’è la penale”

Leggi su Biccy.it

Quella di ieri sembrava una puntata piuttosto tranquilla del Grande Fratello e invece durante la notte è successo di tutto. Luca Giglio se l’è presa con Helena Prestes e con il GF, poi si è attaccato al vetro del tugurio ed ha cominciato a piangere disperato insieme alla sua Yulia Bruschi. Come se questo non fosse già abbastanza surreale, Ilariaha minacciato di voler “menare” Helena.Mentre la regia inquadrava il Giglio piangente, in sottofondo si è sentita chiaramente Jessica Morlacchi che diceva a Federica Petagna: “Ragazzitela. Ha detto che le mena. No, no, no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso. No, non Pamela, parlo di Ilaria che vuole menare Helena“.esagera con le parole e rischia, Pamelacerca di farla ragionare.Poco dopo le rivelazioni di Jessica, la regia ha inquadrato la cucina, dove c’erano le Non è la Rai in compagnia di Tommaso Franchi, Federica Petagna e Javier Martinez.