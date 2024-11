Ilrestodelcarlino.it - Furti e truffe: assemblea pubblica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’, fissata per martedì 3 dicembre alle 21 alla sala Girasole di Fosdondo, a Correggio, per parlare di controllo di vicinato per cercare di fronteggiare in modo più efficace il dilagante fenomeno die altri reati in genere sul territorio locale. Un incontro con il sindaco Fabio Testi, il referente di Correggio Sicura, Davide Spada, e il comandante della polizia locale della Pianura Reggiana, Tiziano Toni. Nel frattempo, proprio in vista di questa, è stato sospeso il sit-it che alcuni cittadini avevano indetto per sabato mattina davanti al municipio correggese, su proposta di Jagdeep Wanga, di origine indiana in Italia da molti anni: "Non è possibile continuare a sopportare i costanti, intrusioni e reati che avvengono nelle nostre zone", dice.