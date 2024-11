Gaeta.it - Finest spa investe nel potenziamento di Ciotola Srl con l’acquisizione di SPM Security Papers

spa, la finanziaria per l'internazionalizzazione delle aziende di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ha messo in atto un nuovo investimento strategico. L'obiettivo è quello di rafforzare la posizione di mercato della padovanaSrl, un'azienda operante nel settore delle carte speciali. Questa operazione si concretizza neldel 75% delle quote della cartiera SPMSro, situata in Repubblica Ceca. Questa mossa amplia in modo significativo la presenza produttiva dinel panorama europeo.Srl: un'azienda con forte vocazione internazionaleSrl, fondata dalla famiglia, si distingue nel mercato delle carte speciali, con un portafoglio che abbraccia vari segmenti. Circa l'80% del fatturato dell'azienda è generato all'estero, cosa che testimonia l'impegno verso i mercati internazionali.