Elon Musk vuole aprire uno studio di sviluppo basato su xAI per "rendere di nuovo grandi i videogiochi"

, noto imprenditore multimiliardario, ha dichiarato attraverso il suo profilo X che è pronto a lanciare unodipersulla sua intelligenza artificiale, xAI.ha precisato che l’obiettivo che contraddistingue questoteam è quello di “di”, citando di conseguenza quello che è diventato ormai il motto più iconico di Donald Trump per quanto riguarda la sua carriera politica in USA (“rendiamo digli Stati Uniti”).Precisiamo inoltre chesi è schierato apertamente in passato contro l’influenza dellemultinazionali nel settore dei, promuovendo per questo motivo un approccio più creativo ed indipendente. Il progetto di cui sopra è nato anche in risposta alle critiche di alcuni giocatori verso l’attuale direzione dell’industria.