Iodonna.it - Deloitte photo grant è il premio più ambito del nostro Paese che rilancia la fotografia d'autore e guarda alle proposte delle nuove generazioni. Al Mudec Photo di Milano in mostra i vincitori dell'ultima edizione.

Ogni giuria è un’avventura, talvolta una battaglia.Quella del, nelle ultime due edizioni, si è svolta da remoto – quindi senza lo scontro fisico e lo spargimento di sangue. Per spiegarla, innanzitutto, va usato il plurale visto che per ilpiù ricco del, vi sono due giurie in una.Questo, nato due anni fa dalla fondazione omonimaa storica multinazionale britannica che da quasi due secoli è la più grande rete di servizi di consulenza e revisione, ha assunto una certa rilevanza in virtù del cospicuo finanziamento a progetti fotografici realizzati e a quelli da realizzare., il video X Il tema del 2024 era possibilities e, com’è facile immaginare, dentro ci può stare di tutto.