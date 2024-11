Deer Girl | al cinema gratis con Cinefilos it

Leggi su Cinefilos.it

: alcon.it.it offre la possibilità di vedere aldi Francesco Jost con Denise Tantucci, Anita Caprioli, Giorgio Tirabassi, Matteo Olivetti, Anita Kravos. Giovedì 5 dicembre alle ore 15:30 pressoPop Up Jolly – Bologna – Sarà presente in sala il registaE’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone alla proiezione diregistrandosi al form presente al link www.esperienza.it/confermando la data e la città dell’anteprima scelta. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse delil giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l’inizio della proiezione.