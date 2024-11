Laprimapagina.it - “Controllo” è il singolo d’esordio di Redfra

Da venerdì 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il primodi, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.“” è un brano che si presenta a metà strada tra le sonorità del punk, in chiave leggera e del pop, dal significato sviscerale, che cerca di toccare con mano una tematica che ad oggi, seppur molto diffusa tra i giovani, viene ignorata dalla società, ossia quella legata ad episodi di attacchi di panico, che si ripetono in un loop senza fine e che evidenzia uno stile di vita caotico e ansioso legato alle abitudini di una vita frenetica dove tutto deve sempre seguire una sola direzione. Questa canzone fa luce sull’importanza della propria salute mentale ed è un urlo generazionale rivolto a chi è costretto a vivere restando in silenzio, e di come sia importante in questi casi cercare di non perdere se stessi.