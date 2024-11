Ilfogliettone.it - Consulta, si stringe trattativa. Salgono Finocchiaro e Zanettin

Domani sarà ancora fumata nera, e così dovrebbe essere anche per le prossime due votazioni. Ovvero fino a quando, per tutti e quattro i giudici costituzionali da eleggere, il quorum non sarà passato dai due terzi ai tre quinti del Parlamento in seduta comune. Ma sotto traccia si vando latra i partiti di maggioranza e opposizione per riportare laal suo plenum. E farlo prima del 21 dicembre, quando a scadere saranno il presidente Barbera, e i suoi due vice Modugno e Prosperetti.Lo schema prevede che due vengano eletti in quota maggioranza, uno venga indicato dall'opposizione e che per il quarto giudice si cerchi di individuare un nome condiviso. In particolare, Fratelli d'Italia avrebbe intenzione di confermare Francesco Saverio Marini, che già a inizio ottobre aveva tentato di eleggere con un blitz poi fallito a causa di una fuga di notizie dalle chat dei parlamentari.