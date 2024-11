Sport.quotidiano.net - Classe e difesa, l’Inter è prima. Lipsia battuto con un autogol. Balzo Inzaghi: Coppa di sogni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sollievo Inter. Per la quarta vittoria in cinque gare europee. Per stare sempre più comoda, in vetta almeno per una notte, nel salotto buono di Champions League, quello delle prime otto. Per dimostrare ancora come il passo dello scorso anno possa essere tenuto anche senza il piglio della schiacciasassi. Non ora. Non subito. Per quello ci sarà tempo, anche se l’attacco dovrà alzare il tono presto, soprattutto Lautaro. In tasca c’è un altro risultato positivo, pur con una ripresa in eccessiva sofferenza: 1-0 d’autorete (non d’autorevolezza) al, avversario sulla carta ben più ostico di quanto non dica la classifica. E che prova a dare le carte in avvio, pressando altissimo,di rendersi conto di comeabbia contromisure immediate. 4-4-2 in fase di non possesso (e anche in transizione, a dire il vero), nove minuti per sfondare tre volte a sinistra (due con Dimarco, una con Bastoni), venti per conquistare sei corner, ventisei per colpire.