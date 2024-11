Metropolitanmagazine.it - Chi è Vincenzo Di Primo, curiosità e vita privata del ballerino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Diè undi origini catanesi che ha partecipato ad Amici nel 2019, raggiungendo la finale.Stasera il danzatore sarà tra gli ospiti di This Is Me, in onda dalle 21:30 su Canale 5, dove ripercorrerà la sua carriera insieme alla conduttrice Silvia Toffanin. Nato nel 1988 a Bronte in provincia di Catania, sin da bambino nutre una grande passione per la danza, iniziando a ballare dall’età di 7 anni e che lo vedrà nell’adolescenza prendere una decisione importante per poter inseguire il suo sogno. Ospite a Verissimo aveva raccontato: “A 14 anni ho deciso di partire, di abbandonare famiglia e amici e andare a Vienna per coltivare la mia passione.I miei genitori non potevano seguirmi per motivi economici e da quel momento ho iniziato a girare l’Europa”.Di, il successo in Europa e ad AmiciUn percorso per lui accessibile grazie a una borsa di studio, che lo ha visto approdare all’Accademia dell’Opera in Austria.