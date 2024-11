Lanazione.it - Calci al bus, paura in centro. Il racconto del conducente: “Rincorso a piedi per cento metri”

Pistoia, 27 novembre 2024 – Uno scagliato con rabbia sulla porta di ingresso di un bus in servizio, tanto forte da mandare in frantumi il vetro. Questo quanto accaduto poco dopo mezzogiorno e mezzo di ieri in via Atto Vannucci: un momento di folle aggressività che solo per fortuna si è risolto senza feriti, ma solo con danni materiali e tanta. A raccontare quei momenti concitati è lo stesso autista del bus di Autolinee Toscane che, con sangue freddo, è riuscito a gestire al meglio la situazione che si stava facendo complicata: “Tutto è iniziato pochi minuti prima, alla rotonda della stazione ferroviaria. Mentre percorrevo la rotonda, un auto sulla destra ha accelerato per provare a inserirsi di fronte al mio bus, ma non ce l’ha fatta perché mancava spazio. Probabilmente ha pensato che gli dovessi la precedenza, ma non era così.