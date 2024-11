Bimba cade da finestra madre si uccide

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.33 Una bambina di 7 anni è caduta da unadella casa protetta dove viveva con lae ha riportato gravi ferite. La donna si è poi lanciata nel vuoto,ndosi, una volta arrivata in ospedale con la figlia. E' accaduto nel Catanzarese. La bambina era con ladi 30 anni nella loro stanza della casa famiglia, dove si trovano da un paio di anni. E' caduta dal secondo piano. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.Indagano i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.