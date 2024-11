Ilfattoquotidiano.it - Audi Q5 Sportback, esordio per la nuova generazione – FOTO

Un piglio più sportivo e un tetto dalla silhouette sfuggente: sono questi gli assi nella manica della rinnovataQ5. Dalla sorella “non” riprende design, piattaforma costruttiva e tecnologie di bordo, sacrificando un po’ della volumetria del bagagliaio in nome dello stile: in ogni caso, la capacità del vano posteriore oscilla fra 515 e 1.415 litri. Non male.All’interno c’è il “Digital Stage”, il palcoscenico digitale by, formato da strumentazione a cristalli liquidi con schermo da 11,9”, dal display curvo da 14,5” del sistema infotelematico e da un terzo schermo da 10,9”, dedicato al passeggero.Tutta elettrificata la gamma motori, che può contare su un sistema ibrido a 48 Volt che sfrutta un’unità elettrica da 24 CV incorporata nella trasmissione, a tutto beneficio dell’efficienza.