Anche io in piazza e con la fascia tricolore Vergogna Pd è la prova | uno sciopero politico

Politica e magistratura in campo per logenerale del 29 novembre. Si preannuncia una giornata infernale per gli italiani, vittime del braccio di ferro della Cgil e della Uil contro il governo. Probabilmente con un paio di alleati in più. Sicuramente, dalla parte di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri ci sarà il Pd, nella persona di Matteo Lepore, sindaco democratico di Bologna.lui sarà invenerdì e lo ha confermato lo stesso primo cittadino a margine di un incontro pubblico a Palazzo Malvezzi nell'ambito del Festival della Migrazione. "E ci vado con la", aggiunge il sindaco. Come dire: saràBologna, con la sua massima istituzione, a scioperare e a fermarsi. E pazienza se magari molti cittadini ed elettori non la pensano come il sindaco. L'altro assiste che i sindacati si aspettano è quello della magistratura.