Notizie.com - Allerta Spotify, esperti di sicurezza informatica avvertono: rischi di essere infettato tramite la app

Leggi su Notizie.com

Usi? Fai molta attenzione:dihanno lanciato un allarme (che coinvolge oltre mezzo miliardo di persone)., la nota piattaforma di streaming musicale con oltre 640 milioni di utenti in tutto il mondo, si trova al centro delle attenzioni non solo per le sue innovazioni e servizi offerti ma anche per una minaccia alladigitale che sta preoccupando glidel settore.Attenzione: usi? Potrestiare grosso – notizie.comRecentemente, è stato scoperto un nuovo tipo di attacco informatico che utilizza le playlist pubbliche sucome veicolo per diffondere malware. Questa tecnica sfrutta la popolarità e la vasta base di utenti della piattaforma per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca dei link dannosi inseriti nelle descrizioni delle playlist.