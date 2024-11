Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano denuncia la situazione con Celine Blue

Leggi su Anticipazionitv.it

condivide un messaggio carico di emozioni, raccontando unadi grande sofferenza personale. Lontano da sua figliaavuta con Sophie Codegoni, descrive l’importanza di quel legame spezzato e il bisogno di ritrovare una serenità perduta. Parole che toccano il cuore e sollevano interrogativi su una vicenda che continua a far discutere: scopriamo cosa ha voluto dire sui social.: un dolore che va oltre la libertàNel messaggio, l’uomo spiega che, nonostante non ci siano restrizioni legali nei confronti di nessuno, continua a non poter vedere sua figlia. Questo stato di lontananza prolungata lo ha portato a una profonda riflessione sulla libertà e su ciò che conta davvero nella vita: “Riabbracciare mia figlia sarebbe la carezza sull’animo di cui, ora più che mai, avrei bisogno.