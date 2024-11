Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giacomo Notari, il partigiano Willi: aveva 96 anni

Reggio Emilia, 27/11/2024 - Avrebbe compiuto 97il prossimo 6 dicembre, il. La sua scomparsa lascia nel lutto l’Anpi provinciale, di cui è stato presidente fino al 2016, e le istituzioni dell’Appennino che hanno vissuto i suoi 13in carica come sindaco di Ligonchio, eletto nel 1970. "A, come a molti ragazzi della sua età, è stata rubata l’infanzia - ricorda l’Anpi -. Perde la madre a quattroe fin da piccolo lavora con il fratello e con il padre per sopravvivere fino a quando, nemmeno sedicenne, segue l’esempio del fratello e dello zio ed entra nella Resistenza”. Entrambi, lo zio e il fratello di, perderanno la vita durante gli scontri.entrò nella 145^ Brigata Garibaldi nel 1944,era il suo nome di battaglia. Tre le azioni che lo videro in prima linea rientra la difesa della centrale idroelettrica di Ligonchio atta alla salvaguardia di ospedali, fabbriche e treni.