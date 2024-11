Lanazione.it - Trionfo La T Gema nel derby, Lulli gongola: "Una grande gioia, ma non inaspettata"

Leggi su Lanazione.it

L’ultima Montecatini targatavincente in unprima di quella di domenica scorsa aveva ancora al comando Giampiero Cardelli. C’era anche Alessandroad esultare al PalaTerme quel 30 ottobre di due anni fa, ma in qualità di main sponsor. Vincerla da presidente una stracittadina, per giunta dopo un digiuno che durava ben 756 giorni, ha però un sapore diverso: adesso al timone c’è lui, il patron dellache ieri ha raggiunto forse il punto più alto da quando, nell’estate del 2023, ha dato il là al progetto Pallacanestro Montecatini, rilevando il titolo sportivo del vecchio Montecatini Terme Basketball: "Il primo a chiamarmi per congratularsi dopo la partita è stato proprio Giampiero – racconta –. Mi sarebbe piaciuto gustarmi la partita insieme a lui al PalaCarrara, ma purtroppo per motivi familiari non poteva essere presente.