The Boys 5 – Iniziate le riprese dell’ultima stagione e il primo episodio potrebbe anticipare il ritorno di un super

L’ultimadi Theinizia ufficialmente la produzione oggi e per l’occasione, lo showrunner della serie Eric Kripke, ha pubblicato sui social media la prima pagina del copione della prima puntata. Come rivela il post, la première della quintadi Thesi intitola “Fifteen Inches of Sheer Dynamite”. I produttori esecutivi Paul Grellong e Phil Sgriccia sono rispettivamente sceneggiatore e regista dell’.Il titolo della première pone una domanda importante su quale bomba avrà luogo, dato che di solito c’è un colpo di scena neldelle stagioni. È facile che ilsia una presa in giro di un personaggio che abbiamo incontrato di nuovo alla fine della quartae che è noto per le sue. dimensioni: Love Sausage (Derek Jones). Il nome del titolo proviene dal numero 14 dei fumetti The, quindi non sarebbe una sorpresa se fosse vero.