Liberoquotidiano.it - "Sto provando a risponderti", "E allora parla tu!": rissa Mieli-Cacciari, caos totale in studio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ad Accordi & Disaccordi, sul Canale Nove, le schermaglie in diretta tra i due professori confermano un dato politico inconfutabile: a sinistra, e tra gli intellettuali d'area, su Israele e Palestina sono molto più i. disaccordi. Nel talk condotto da Luca Sommi sidel mandato d'arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu spiccato dalla Corte penale dell'Aia., in collegamento, incalza l'ex direttore e oggi editorialista del Corriere della Sera: «Li vedi qualche volta i servizi di Al Jazeera? L'ospedale era stato buttato giù! E poi il Libano, un Paese delle Nazioni unite. Va bene l'invasione del Libano? Bisognava andare a vedere l'invasione del Libano?». «Guarda, io non giustifico, li ho criticati. Queste inchieste vanno fatte dopo, a guerra finita», prova a difendersi