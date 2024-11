Ilgiorno.it - Si scava tra le macerie di Codogno, ma è una maxi esercitazione con 120 soccorritori

(Lodi), 20 novembre 2024 – Ricerca dispersi tra le, ma "è solo una". I vigili del fuoco del Team Usar della Lombardia, in collaborazione con il team sanitario Areu Agenzia regionale per l'emergenza urgenza della Lombardia, stanno partecipando a un'importante“Full Scale”. Prove programmate dal 26 al 29 novembre 2024, negli spazi del campo di addestramento del Polo Industriale di. Gli spazi sono stati concessi dal Comune diche, a proprio volta, ha messo in campo l'unità cinofila della protezione civile locale. I 120partecipanti, provenienti da diversi enti, stanno simulando diverse operazioni di ricerca e soccorso su, utilizzando le più recenti tecnologie e metodologie, utili per affrontare scenari di crollo, come quelli che possono verificarsi in seguito a eventi sismici.