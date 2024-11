Sciopero generale del 29 novembre scontro tra Salvini e sindacati Il ministro | Ho deciso di precettare – Il video

Leggi su Open.online

«Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos hodi intervenire direttamente riducendo a 4 ore loindetto da alcuniper venerdì». Ad affermarlo in unè ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoche ha firmato la precettazione delloil 29, almeno nel settore dei Trasporti. Il leader della Cgil Maurizio Landini «dice che sto limitando il diritto di, in due anni e poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia. Diritto allosì ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l’impegno che mi sono preso». Ètra MiT e Cgil e Uil. L’agitazione si oppone alla Legge di Bilancio così come pensata dal governo Meloni: una manovra giudicata «inadeguata a risolvere i problemi del Paese».