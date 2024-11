Ilrestodelcarlino.it - Riaperta la porta ai Tre archi: "Ora controlleremo il traffico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Come anticipato nei giorni scorsi, è statala viabilità sottoVaccaro. La Polizia locale sarà presente nei prossimi giorni per assicurarsi che gli automobilisti tornino a percorrere le vie nei giusti sensi di marcia". E’ stata l’assessore alla Viabilità Michela Staffolani a darne notizia non appena sono state tolte le transenne allain zona San Marco. Il cantiere era stato avviato a luglio con buona pace di residenti e commercianti che hanno lamentato disagi e chiesto aiuto. Il consigliere democrat Simone Pugnaloni commenta: "E’ una soddisfazione per una buona pratica di reperimento ed attuazione di fondi Pnrr. Il progetto Pinqua, targato Amministrazione Pugnaloni, inaugura il primo dei quattro obiettivi iscritti a progetto e finanziati dall’Europa per 4 milioni e 300mila euro.