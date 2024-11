Lanazione.it - Regione Liguria, primo consiglio per Bucci: “Le mie porte saranno sempre aperte”

Leggi su Lanazione.it

Genova, 26 novembre 2024 - “Ci aspettiamo unregionale che sia in grado di programmare e realizzare un futuro brillante per la nostra, che deve essere in crescita, un futuro che garantisca una grande qualità di vita per noi e per i nostri figli, avendo ben chiaro che laè il posto più bello del Mediterraneo per vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero”. Così il presidente dellaMarcoa margine della prima seduta delregionale della nuova legislatura. “Saròpresente inregionale compatibilmente, è ovvio, con cosa avverrà e con le priorità che si presenteranno – ha aggiunto – . Ci sarò come ho fatto incomunale in questi ultimi 7 anni da sindaco di Genova: penso di essere stato il sindaco che è stato più presente in assoluto incomunale”.