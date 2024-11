Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-LIPSIA 1-0: pendolino Dimarco, Taremi spaesato

Voti, top e flop del match del Meazza valido per la prima fase di Champions League. Decisiva l’autorete nel primo tempo di LukebaMissione compiuta per l’, con qualche brivido nel finale, nel match di Champions League a San Siro contro ilè scatenato a sinistra e propizia l’autogol decisivo di Lukeba, il peggiore in campo nelle fila tedesche insieme all’ex milanista André Silva.e de Vrij (LaPresse) – Calciomercato.itTra i migliori anche Zielinski in mediana, mentre stecca nuovamente. La squadra di Rose, falcidiata dagli infortuni, morde soltanto con Openda e Nusa, con l’atteso Sesko che non incide entrando a gara in corso. Inzaghi esulta e vola momentaneamente in testa alla classifica, conquistando tre punti fondamentali per l’accesso diretto agli ottavi di Champions.