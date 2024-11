Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2024 | previsioni per ogni segno

Leggi su .com

Benvenuti nell’del21. Come visto nell’settimanale, nella giornata odierna: Mercurio, in moto retrogrado nel Sagittario, può causare malintesi nelle comunicazioni e ritardi nei viaggi; è consigliabile prestare attenzione nella pianificazione e nella trasmissione di informazioni. Venere in Capricorno forma un quinconce con Giove in Gemelli, creando tensioni nelle relazioni, specialmente .L'articolodel26perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:delAstrologiche per il 3 LugliodelAstrologiche per il 4 LugliodelAstrologiche per il 9 LugliodelAstrologiche per il 10 LugliodelAstrologiche per il 11 LugliodelAstrologiche per il 15 Luglio