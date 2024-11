Gaeta.it - Natale da sogno all’Antica Corte Pallavicina: pranzo stellato tra tradizione e gusto

Facebook WhatsAppTwitter L’Anticadi Polesine Parmense, rinomato ristorante con stella Michelin, si prepara a festeggiare iloffrendo un’esperienza gastronomica unica, capace di attrarre sia i locali che i turisti in cerca di unraffinato in un contesto incantevole. L’atmosfera del castello trecentesco, decorato per le feste, unita ai sapori tradizionali della cucina parmigiana, regala ai commensali un momento memorabile mentre si svolgono le celebrazioni natalizie.L’atmosfera natalizia nel castelloIldisi svolge in una delle sale dadecorate a festa, con un camino acceso che crepita e musica di sottofondo che si mescola con i profumi intensi che provengono dalla cucina. Questa location storica, risalente al XIII secolo, offre un contesto unico, perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile, lontano dal trambusto della vita quotidiana.