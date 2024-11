Morto Jim Abrahams, regista de 'L'aereo più pazzo del mondo' e 'Una pallottola spuntata'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Jim, lo sceneggiatore estatunitense che con i fratelli Jerry e David Zucker ha dato una svolta al genere della commedia demenziale con opere stravaganti comepiùdel, èoggi all’età di 80 anni per cause naturali nella sua casa di Santa Monica, in California. L’annuncio è stato dato dal figlio Joseph a ‘The Hollywood Reporter’. Nato come James S.a Shorewood, nello stato del Wisconsin, il 10 maggio 1944, la prima parte della sua carriera è stata caratterizzata dalla collaborazione con i fratelli Zucker, formando il gruppo Zucker--Zucker di sceneggiatori e registi. Tra i principali lavori del trio hanno avuto particolare successo ‘Ridere per ridere’ (1977), diretto da John Landis,piùdel(1980), ‘Top Secret!’ (1984), con un giovane Val Kilmer, e ‘Per favore, ammazzatemi mia moglie’ (1986), con Bette Midler e Danny DeVito.