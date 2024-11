Mistermovie.it - Mister Movie | Ballando con le Stelle il via del Maestro Angelo Madonia scuote il programma, parla Sonia Bruganelli

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’esclusione didacon leha sconvolto il pubblico., compagna del ballerino, ha rilasciato le prime dichiarazioni, alimentando ilo sulla vicenda. Scopri cosa è successo e quali sono le possibili cause di questa clamorosa decisione.con le: lo scandalosecondoUn fulmine a ciel sereno ha scosso il mondo dicon le, storicodi ballo del, è stato improvvisamente allontanato dal cast. La notizia, diffusa da Alberto Matano durante La Vita in Diretta, ha lasciato tutti a bocca aperta e ha sollevato un polverone di polemiche.Le parole diA commentare l’accaduto è intervenuta anche, compagna died ex opinionista del Grande Fratello VIP.