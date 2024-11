Lettera43.it - Milano, altra notte di tensioni dopo la morte di Ramy Elgaml

di agitazione nel quartiere Corvetto di, dove tra lunedì 25 e martedì 26 novembre centinaia di giovani sono scesi in strada per protestare contro ladi, il 19enne deceduto nellatra sabato 23 e domenica 24 novembre in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri. Le proteste, iniziate con un presidio nel luogo dell’incidente in via Ripamonti, si sono intensificate nei giorni successivi. Sono stati appiccati roghi, un bus è stato completamento vandalizzato, si sono verificati lanci di petardi e bottiglie contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cariche e l’utilizzo di lacrimogeni. Nei disordini, è stato arrestato un 21enne montenegrino accusato di «lancio di petardi, getto di oggetti e resistenza a pubblico ufficiale», come ha riferito la Questura.