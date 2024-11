Milan infortunio Pulisic | l’annuncio e i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 26 Novembre 2024 22:13 di Alessandro BastaChristianè un uomo fondamentale per ildi Paulo Fonseca: c’è ansia, però, per le condizioni del trequartista, occhio al suoIlha ripreso la sua corsa dopo le tante critiche ricevute in seguito al pareggio contro la Juventus, in cui non è riuscita a portare neanche un tiro in porta contro i bianconeri. Oggi in Champions League era fondamentale vincere per continuare a sperare nelle qualificazione alla fase a eliminazione diretta e sono arrivati tre punti pesanti contro lo Slovan Bratislava.Il 2-3 finale soddisfa Paulo Fonseca, ma non toglie diversi dubbi sulla fase difensiva del club meneghino, che troppo spesso in questa stagione ha sofferto e incassato reti per essere elogiato. In realtà, i problemi non finiscono qui, perché molti tifosi hanno avuto grande ansia per le condizioni di Christian