Anteprima24.it - Mercatello piange per Don Antonio: domani alle 16 i funerali

Tempo di lettura: 2 minutiSaranno celebratipomeriggio16 nella chiesa di Santa Maria a Mare, la sua parrocchia per quasi quarant’anni, idi DonGalderisi. La chiesa, oggi affidata alla guida di Don Gerardo, questa mattina è aperta perché qui, la sua vera casa, è statastita la camera ardente dove tanti fedeli fin dall’apertura sono accorsi per porgere il loro ultimo saluto al parroco di. Severo quando si trattava di richiamare i fedeli all’osservanza della regola di Gesù, simpatico e pronto anche a fare battute durante le sue omelie che avevano conquistato i cittadini del quartiere diche nella parrocchia di Santa Maria a Mare avevano trovato un riferimento, Quando ancora la zona orientale di Salerno non aveva strutture che potessero accompagnare i giovani, nei loro pomeriggi, il campetto di calcio dietro la parrocchia era così diventato un campo dove crescere insieme.