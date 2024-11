Movieplayer.it - Melissa Barrera: "Dopo essere stata licenziata da Scream non ho ricevuto proposte per 10 mesi"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha parlato di quanto accadutodalla saga dia causa dei suoi post sui social media.ha rivelato chedalla saga horror dinon haaltredi lavoro per quasi un anno. L'attrice ha perso il suo ruolo nel franchise a causa dei post condivisi sui social media su quanto stava accadendo in Palestina, commenti che Spyglass ha considerato antisemiti. Le rivelazioni diIn un'intervista rilasciata a The Independent,ha dichiarato: "Tutto è stato silenzioso per circa 10. stavo ancora ottenendo delle offerte per dei piccoli ruoli di tanto in tanto. Non mentirò e dirò che non c'è stato mai niente, ma il .