Mattia Bellucci rincorre la top-100 | ultimo assalto a Yokkaichi l’Italia spera nel decimo uomo

La stagione del grande tennis si è ufficialmente conclusa con la Coppa Davis, alzata al cielo dal, ma in realtà c’è ancora una settimana di partite sul circuito Challenger prima di andare davvero in vacanza: dal 25 novembre al 1° dicembre si giocherà sul cemento outdoor di Temuco (Cile), sulla terra rossa indoor di Maia (Portogallo), sul cemento outdoor di(Giappone) e Manzanillo (Messico). I risultati che matureranno in questi quattro eventi modificheranno il ranking ATP, ma non per quanto riguarda le prime 60 posizioni che risultano ufficialmente definitive per il 2024.può vantare ben nove atleti in top-100: Jannik Sinner è il numero 1 del mondo, Lorenzo Musetti occupa il 17mo posto, Flavio Cobolli è il numero 32 appena davanti a Matteo Berrettini (34) e Matteo Arnaldi (37), più indietro troviamo Luciano Darderi (44) e Lorenzo Sonego (53), mentre Fabio Fognini si trova in 90ma posizione seguito a ruota da Luca Nardi (91).