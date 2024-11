Oasport.it - LIVE Young Boys-Atalanta 1-6, Champions League calcio in DIRETTA: vittoria imperiosa della Dea

90'+2 FISCHIA TRE VOLTE LUKJANCUKAS!1-6!90? GOOOOOLAAAA! SAMARDZICCCC! Azione spaventosa del serbo! Partito dalla linea laterale, l'ex Udinese si scarta due giocatori, si sbarazza di Niasse con un tunnel e va a segno con una precisa conclusione mancina sul primo palo.1-6!88? Brivido: pallone messo in mezzo da Ugrinic, Elia devia il pallone con la suola e per poco la palla non sbatte sul palo alla sinistra di Carnesecchi.86? Elia va al tiro dalla distanza: palla smorzata, Carnesecchi blocca senza patemi.84? Ora anche l'ha comprensibilmente allentato il ritmo. Partita che si avvia sempre più verso una conclusione già scritta.82? Palestra si aggancia con Males, con il nerazzurro che si stava lanciando verso la porta.