La madre di Meloni | Insieme a Natale cucinerà Arianna Sarò al mercatino di Sora con le mie candele

AGI - "Da ragazzina Giorgia era molto introversa. Chiusa in camera sua a leggere, quasi asociale, al contrario diche era sempre fuori con gli amici". Quindi, "quando Giorgia mi ha informata che si sarebbe iscritta al Fronte della gioventù ne sono stata felice. Se si fosse iscritta alla Federazione comunista non avrei esultato, ma non mi sarei opposta, pur di vederla uscire un po' di casa!". Cosi' Anna Paratore, mamma della presidente del Consiglio Giorgiae della sorella, responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, in una intervista a 'Chi', sul numero in edicola da domani. "Giorgia piace a tutti perché è rimasta se stessa", spiega la signora Paratore precisando di seguire la figlia "soltanto da lontano". In presenza "si agiterebbe, perché teme il mio giudizio.