La Castiglionese sogna. Fani ora cerca l’allungo

Quando il pari sembrava un risultato scritto, che avrebbe prodotto comunque un punto utile per restare saldamente al primo posto nel girone B di Eccellenza, ecco la rete di Monteiro che ha permesso alladi tornare dallo scontro diretto sul campo della Colligiana con un prezioso bottino di tre punti. La truppa di Robertosi conferma ancora una volta in splendida forma, ma soprattutto una squadra attrezzata e ben organizzata, di quelle che a questo punto del torneo possono ambire qualcosa di più di un piazzamento nei playoff. Seconda vittoria di fila per 1-0, tanto per confermare la tenuta difensiva della formazione della Valdichiana, andando a cancellare per non dire archiviare il passo falso contro il Mazzola Valdarbia sotto la voce incidente di percorso. Già perchè dopo il passo falso contro i senesi i successi contro Antella e Colligiana sono valsi il primato solitario proprio nella domenica in cui il tecnico Robertofesteggiava il proprio compleanno.