Kiev, 'nella notte record di 188 droni russi sull'Ucraina'

Le forze russe hanno lanciato lascorsaundi 188, oltre a quattro missili balistici Iskander-M: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota nemici. "Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condominii in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei- si legge in un comunicato -. Non ci sono state vittime o feriti". Idistrutti sono stati intercettati nelle regioni di, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv. Altri 95risultano dispersi, presumibilmente a causa delle contromisure di guerra elettronica adottate dalle difese ucraine, mentre cinque velivoli senza pilota si sono diretti verso la Bieloa.