Amica.it - Kaia Gerber, in un'intervista, ha svelato un legame incredibile con Pamela Anderson che risale alla sua infanzia. Con tanto di gilet fosforescente

Leggi su Amica.it

Pensiamo sempre che tra ricchi e famosi si conoscano tutti. E questa volta è proprio vero! Chiedere a, attrice in erba e modella popolarissima, figlia della top model Cindy Crawford, eredivivaè una delle giovani stelle in ascesa a HollywoodA svelare l’quanto inaspettatotra le due è stata la stessain un’all’americano Hollywood Reporter. Che le ha dedicato un articolo indicandola come una delle giovani stelle in rapida ascesa nel mondo dello spettacolo. Insieme a nomi come Kit Connor, Domici Sessa e Katy O’Brian (leggi la nostra).Un questionario di domande, uguali per tutti, per conoscere meglio le star di domani.