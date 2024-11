Josh Brolin ricorda di quando ha rifiutato il ruolo di Avatar da James Cameron | Ho sentito dire che fosse arrabbiato

Leggi su Cinefilos.it

dihaildida: “Hochedi averunin: La via dell’acqua edi aver saputo chenon aveva accolto bene il rifiuto. Dopo il successo dinel 2009,è tornato nel mondo di Pandora con un sequel nel 2022, per continuare la storia di Jake Sully (Sam Worthington) e della sua famiglia. Il cast di: La via dell’acqua riporta una serie di volti familiari e introduce molti nuovi personaggi, manon è tra questi: l’attore ha infatti rivelato nel 2017 di averl’offerta di apparire nel sequel.Durante una recente apparizione al podcast In Depth with Graham Bensinger, aè stato chiesto di parlare della sua esperienza nel rifiutare unin: La via dell’acqua.